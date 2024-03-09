Смоленскстат озвучил количество благоустроенных территорий в регионе

Очередное голосование по выбору объектов для благоустройства стартует в Смоленской области в середине марта За пять лет действия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Смоленской области благоустроили 90 объектов.
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