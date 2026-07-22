Эксперт Рыжкова: кровь от мозолей на кроссовках нельзя отстирывать горячей водой

Для выведения пятен крови от мозолей с кроссовок лучше всего использовать жидкие пятновыводители. Это могут быть специальные пятновыводители для удаления пятен крови, жидкий кислородный пятновыводитель или пятновыводитель с энзимами.
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