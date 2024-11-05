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Противники Санду в Молдавии намерены отсудить ее победу на выборах президента

Противники Санду в Молдавии намерены отсудить ее победу на выборах президента

Молдавский оппозиционный блок «Победа» оспорит в чуде переизбрание президента Молдавии Майи Санду. Сообщение опубликовано в Telegram-канале объединения.

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