США отложили поставки Израилю 20 тысяч винтовок

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация Джозефа Байдена откладывает продажу Израилю более 20 тысяч винтовок американского производства из-за опасений по поводу нападений израильских поселенцев на палестинцев на оккупированном Западном Берегу.
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