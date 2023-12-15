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ИА Реалист

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  • leonid
    Никакого хамаса там больше не предвидится.США отложили пост...
  • Галина
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США отложили поставки Израилю 20 тысяч винтовок

США отложили поставки Израилю 20 тысяч винтовок

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация Джозефа Байдена откладывает продажу Израилю более 20 тысяч винтовок американского производства из-за опасений по поводу нападений израильских поселенцев на палестинцев на оккупированном Западном Берегу.

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Комментарии
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l
leonid
Никакого хамаса там больше не предвидится.
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