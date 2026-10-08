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Газета.ру

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Fars: несколько танкеров подорвались на минах в Ормузском проливе 

Fars: несколько танкеров подорвались на минах в Ормузском проливе 

Взрывы произошли в южной части Ормузского пролива. Предварительно, нефтяные танкеры подорвались на минах, сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

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