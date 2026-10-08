Fars: несколько танкеров подорвались на минах в Ормузском проливе 

Взрывы произошли в южной части Ормузского пролива. Предварительно, нефтяные танкеры подорвались на минах, сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский заявил ...
- На Урале судят ин...
- В Якутии на видео...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым