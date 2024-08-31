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Кудашов о Комтуа: «Динамо» получило игрока, который может залезть под кожу. Каждый нападающий должен стараться это сделать – забить гол, вывести кого-то из равновесия»

– В лице Комтуа наконец-то мы получили игрока, который может кому-то залезть под кожу. Что касается его удалений, то он правила не нарушает, если вот так разобраться.

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