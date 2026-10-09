Кто отвечает за товар продавца на складе Ozon после отмены страховки? Условие о вине, исключение главы 47 ГК и ст. 998 ГК

9 октября 2026 года Ozon сообщил продавцам, что с 13 октября программа страхования СПАО «Ингосстрах» от массовых повреждений товаров и атак БПЛА прекращает действие, полисы работают до 23:59 мск 12 октября.
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