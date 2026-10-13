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Царьград

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Казахстанские педагоги завоевали награды на съезде учителей СНГ в Минске

Казахстанские педагоги завоевали награды на съезде учителей СНГ в Минске

Три педагога из Казахстана получили нагрудный знак «Отличник образования СНГ» по итогам IX съезда учителей и работников образования государств – участников СНГ, завершившегося в Минске.

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