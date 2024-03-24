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Владимир Мышкин: «Санкт-Петербург при 0-3 был на дне, но оттолкнулся. Психология постепенно переходит на их сторону СКА»

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл четвертый матч со счетом 5:2. Счет в серии – 3-1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

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