Климова опубликовала памятные кадры с выпускного младшего сына

Актриса Екатерина Климова побывала на выпускном младшего сына от Игоря Петренко. Екатерина Климова заботится о четырех детях от разных браков и проявляет большую ответственность в своих материнских обязанностях.
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