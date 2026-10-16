Глобальные корпорации взяли украинскую таможню под контроль, и ежегодно завозят на Украину товаров на сотни миллиардов гривен без растаможки и уплаты пошлин.
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