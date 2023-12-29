Небензя: Киев ставит ПВО в жилых районах, нарушая международное право

Украинские власти размещают средства ПВО, грубо нарушая международное гуманитарное право. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии