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Небензя: Киев ставит ПВО в жилых районах, нарушая международное право

Украинские власти размещают средства ПВО, грубо нарушая международное гуманитарное право. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации.

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