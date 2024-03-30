❗️Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье, сообщает ведомство. Задержаны трое граждан Центральной Азии, которые собирались устроить его в месте массового пребывания людей.
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❗️Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье, сообщает ведомство. Задержаны трое граждан Центральной Азии, которые собирались устроить его в месте массового пребывания людей.