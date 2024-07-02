СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гутман
    Есть такое мудрое изречение: "Кто ясно мыслит, тот ясно излагает". Из путанного изложения автора статьи (Зоя Андреева...Вот такие дела, м...
  • Поль Меерсон
    Так противогазы и сейчас не дефицит, и делали их все, кому не лень. Я про маркировку писал. №1 - как раз метеозонд, х...Как «вынуждали» р...
  • Владислав Владислав
    Согласен с вами.Киргизы убили муж...

Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси

Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси

Вы что-нибудь слышали о "белорусской мафии"? Или о "сходке авторитетов" в Минске? Или о том, как белорусы переживали "лихие 90-е"? Зато многие слышали, что Белоруссия входит в число самых безопасных государств, по крайне мере - постсоветского пространства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх