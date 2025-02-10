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Петербургский дневник

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В Петербурге перед судом предстанет художник за рисунки с рекламой наркотиков на фасадах зданий

В Петербурге перед судом предстанет художник за рисунки с рекламой наркотиков на фасадах зданий

Он делал это в Пушкинском районе Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по делу в отношении 19-летнего местного жителя, который обвиняется по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм, то есть осквернение зданий в общественных местах).

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