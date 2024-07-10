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Кафанов поддержал экспериментальный стиль Карпина в "Ростове"

Кафанов поддержал экспериментальный стиль Карпина в "Ростове"

Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов заявил, что его команда - единственная в РПЛ, которая пытается развивать стиль игры, при котором вратари используются в качестве полевых игроков.

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