Кафанов поддержал экспериментальный стиль Карпина в "Ростове"

Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов заявил, что его команда - единственная в РПЛ, которая пытается развивать стиль игры, при котором вратари используются в качестве полевых игроков.
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