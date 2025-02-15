Исторический рекорд цены: Украина получает газовую «помощь» из Европы по 790 долларов

Коська

А когда то "истинные"ПОЦриоты нэньки" отказались от газа по 50$ за одну тысячу м3, потом цена была 235$, но и тут проявилась патриотическая жилка украинских политических элит, в частности дуры с косой, которая взяла и подмахнула договор на цену по 450$. Вы никогда не задавались вопросом ПОЧЕМУ эта старуха с косой это сделала? НЕТ? Тогда вспомните от том, что эта дрянь находилась в международном розыске через Интерпол, объявленный Россией, так же в России возбудили против неё уголовное дело по хищению 455 млн.баксов из Министерства обороны РФ, за что, кстати, отсидели в тюряге российские генералы по семь лет. Но вот произошло ЧУДО, бледная с косой выезжает в Москву, хотя ХАНУРИК Ющенко не давал ей самолет, и подписывает 450 баксов и Украина ПЛАТИТ такую цену, а уголовное дело в РФ и розыск Интерпола Юли прекращается!!! Что еще надо знать, что бы понять, что Юля свою задолженность перед Россией, погасила за счет бабла "родненьких украинцев", а потом обвинила Азарова и Яныка за сдеку по Крыму в обмен на 100 бакинских с цены за 1000 м3!!! НОРМАЛЬНО, ДА???