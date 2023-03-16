Книга животных

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Цикада-снайпер: Непрерывно обстреливает растения патогенными снарядами. Зачем это насекомое распространяет болезни?

Цикада-снайпер: Непрерывно обстреливает растения патогенными снарядами. Зачем это насекомое распространяет болезни?

Что мы знаем о мире насекомых? На самом деле, очень много и мало одновременно. Всю историю они опережают и наставляют человечество в разных вещах: от строительства до полёта.

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