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Царьград

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Арест Дураева и Скибо за превышение полномочий обжалован защитой

Арест Дураева и Скибо за превышение полномочий обжалован защитой

Адвокаты обжаловали арест Марата Дураева, первого заместителя гендиректора ПАО "ТГК-2", и Натальи Скибо.

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