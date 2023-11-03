3 ноября работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 17 единиц техники и 70 дорожных рабочих

3 ноября работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 17 единиц техники и 70 дорожных рабочихПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 2 на 3 ноября в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 17 единиц спецтехники.