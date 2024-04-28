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Русская весна

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У Путина есть стратегия по Украине — и она работает — пресса Австрии

У Путина есть стратегия по Украине — и она работает — пресса Австрии

У Путина есть стратегия по Украине — и она работает, пишет австрийское издание Kleine Zeitung. У Европы своей стратегии нет, как и единства в том, каким именно должен стать исход конфликт на Украине, кроме того, Европа в целом не горит желанием сильно тратиться на нужды ВСУ, переживает Карло Масала из Мюнхенского университета бундесвера.

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Комментарии
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Eduard
У Евроры не стратегия,а желание чужое прихватить!
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