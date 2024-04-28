У Путина есть стратегия по Украине — и она работает — пресса Австрии

У Путина есть стратегия по Украине — и она работает, пишет австрийское издание Kleine Zeitung. У Европы своей стратегии нет, как и единства в том, каким именно должен стать исход конфликт на Украине, кроме того, Европа в целом не горит желанием сильно тратиться на нужды ВСУ, переживает Карло Масала из Мюнхенского университета бундесвера.