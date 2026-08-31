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Царьград

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Минпросвещение: Россия завоевала 6 медалей на олимпиаде в Сербии

Минпросвещение: Россия завоевала 6 медалей на олимпиаде в Сербии

Сборная России впечатлила на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде, выиграв четыре золота, а также по одной серебряной и бронзовой медали.

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