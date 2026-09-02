Началось? Вертолёт Ми-8 с делегацией избиркома совершил жёсткую посадку в кювет

Первая тревожная новость про выборы в Госдуму. В Сахалинской области, где проходит досрочное голосование в отдалённых районах, вертолёт Ми-8 с делегацией избиркома совершил жёсткую посадку в кювет.
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