Депутат Боярский призвал не впадать в наивный оптимизм из-за диалога с США

Россиянам не следует "впадать в наивный оптимизм" из-за нормализации отношений РФ и США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, передает "Коммерсантъ".