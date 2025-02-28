Депутат Боярский призвал не впадать в наивный оптимизм из-за диалога с США

Россиянам не следует "впадать в наивный оптимизм" из-за нормализации отношений РФ и США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, передает "Коммерсантъ".
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