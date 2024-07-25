Харрис назвали слабейшим из кандидатов в президенты США от демократов

Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли назвала вице-президента Камалу Харрис самым слабым кандидатом в президенты, которого могла выдвинуть Демократическая партия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии