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Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

28 февраля в Белом доме произошло уникальное за всю его историю событие. Президент и вице-президент США, принимавшие номинального союзника, просто растоптали его на камеру.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Можно предположить что были &quot;сценарии&quot; встречи у Трампа и у Зеленского, но в результате эта &quot;пьеса&quot; пошла по собственному сценарию. Трамп не смог публично &quot;нагнуть&quot; Зеленского с признанием его поражения в работе с Байденом и бритами, Зеленский не смог &quot;увернуться&quot; и полез нарожон, просто переиграл, возомнив себя &quot;великим&quot;. Осталось посмотреть как его &quot;кинут&quot; те, кто не дал заключить прекращение вооружённого конфликта в Стамбуле в 2024 году.
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