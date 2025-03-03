Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

Игорь Кузнецов

Можно предположить что были "сценарии" встречи у Трампа и у Зеленского, но в результате эта "пьеса" пошла по собственному сценарию. Трамп не смог публично "нагнуть" Зеленского с признанием его поражения в работе с Байденом и бритами, Зеленский не смог "увернуться" и полез нарожон, просто переиграл, возомнив себя "великим". Осталось посмотреть как его "кинут" те, кто не дал заключить прекращение вооружённого конфликта в Стамбуле в 2024 году.