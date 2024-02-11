Мбаппе остался в запасе на матч «ПСЖ» в Лиге 1 в 3-й раз. Последний раз это было в 2018-м

В субботу форвард провел на скамейке всю игру 21-го тура с «Лиллем» (3:1), вероятно, из-за мер предосторожности – в среду во время матча 1/8 финала Кубка Франции с «Брестом» (3:1) француз получил ушиб голеностопа.