Еврокомиссия планирует увеличить расходы на оборону ЕС на 650 млрд евро

Председатель Еврокомиссии предложил странам ЕС увеличить оборонные расходы на 1,5% ВВП. Это инициатива освободит 650 млрд евро в ближайшие четыре года, усиливая безопасность региона и укрепляя коллективную защиту в рамках Европейского союза.
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