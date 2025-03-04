Еврокомиссия планирует увеличить расходы на оборону ЕС на 650 млрд евро

Председатель Еврокомиссии предложил странам ЕС увеличить оборонные расходы на 1,5% ВВП. Это инициатива освободит 650 млрд евро в ближайшие четыре года, усиливая безопасность региона и укрепляя коллективную защиту в рамках Европейского союза.