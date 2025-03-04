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Еврокомиссия планирует увеличить расходы на оборону ЕС на 650 млрд евро

Еврокомиссия планирует увеличить расходы на оборону ЕС на 650 млрд евро

Председатель Еврокомиссии предложил странам ЕС увеличить оборонные расходы на 1,5% ВВП. Это инициатива освободит 650 млрд евро в ближайшие четыре года, усиливая безопасность региона и укрепляя коллективную защиту в рамках Европейского союза.

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