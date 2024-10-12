Фото: коллаж Царьграда. Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, ссылаясь на армейских друзей, рассказал о том, как состоящие в ВСУ польские наёмники лютуют - семьями вырезают мирных жителей на захваченных курских землях.
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