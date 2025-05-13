Путин приглашает Зеленского в Стамбул: шанс на переговоры 15 мая?

Издание 19FortyFive предлагает Украине договориться с Россией, чтобы избежать поражения. Путин приглашает Зеленского на переговоры в Стамбул 15 мая, надеясь на мирное решение и устранение причин конфликта.
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