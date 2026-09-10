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Без русского вратаря «Буде-Глимт» мигом растерял магию: Хайкин ушел — и команда моментально пропустила пять!

Без русского вратаря «Буде-Глимт» мигом растерял магию: Хайкин ушел — и команда моментально пропустила пять!

Никита был очень хорош.Команда-сказка прошлой ЛЧ «Буде-Глимт» стартовала в новом сезоне с крупного поражения 0:5 от «Баварии».

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