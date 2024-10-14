Для сердечников и диабетиков: в России будет больше бесплатных медуслуг

Минздрав расширяет программу госгарантий на все виды помощи в 2025 году. 123RF/legion-media.ruМинздрав разработал программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026-2027 года.
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