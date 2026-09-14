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SPORT24.ru

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«Когда пришел домой, я заплакал». Бериша рассказал, как покидал «Ахмат»

«Когда пришел домой, я заплакал». Бериша рассказал, как покидал «Ахмат»

Легенда «Ахмат» Бернард Бериша в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну рассказал об эмоциях, которые испытал в связи с уходом из грозненского клуба.

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