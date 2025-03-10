В Севастополе мужчину приговорили к 17 годам за подготовку взрыва у дома военного

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы 30-летнего Игоря Судиловского, собиравшегося устроить взрыв в Севастополе у дома военнослужащего по заданию украинских спецслужб.
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