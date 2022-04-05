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"Все подряд выносят": вандалы "захватили" популярное место отдыха в городе

"Все подряд выносят": вандалы "захватили" популярное место отдыха в городе

В Уссурийске вандалы буквально захватили популярное место отдыха. Как сообщили специалисты администрации города в своем Telegram — канале ussur_admin (12+), в воздвиженском сквере активно орудуют нарушители.

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