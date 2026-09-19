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Курские новости

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Завтра похолодание до +14 градусов

Завтра похолодание до +14 градусов

Завтра погода слегка похолодает до +14 градусов, но днём снова потеплеет до +21. Как изменится настроение природы?Сегодня, 19 сентября, температура воздуха днём составит +22 градуса.

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