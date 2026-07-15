Собянин присвоил имя академика Зильбера одной из улиц на северо-западе Москвы

В память о выдающемся ученом-микробиологе, создателе советской школы медицинской вирусологии академике Академии медицинских наук СССР Льве Зильбере безымянному проезду в районе Щукино на северо-западе столицы присвоено наименование — улица Академика Зильбера.
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