МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Собянин присвоил имя академика Зильбера одной из улиц на северо-западе Москвы

Собянин присвоил имя академика Зильбера одной из улиц на северо-западе Москвы

В память о выдающемся ученом-микробиологе, создателе советской школы медицинской вирусологии академике Академии медицинских наук СССР Льве Зильбере безымянному проезду в районе Щукино на северо-западе столицы присвоено наименование — улица Академика Зильбера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии