Куриное филе, запечённое с тыквой и картофелем

Куриное филе, запеченное с тыквой и картофелем, получается очень вкусным, сытным. Сок лимона придаёт этому блюду особую пикантность! Очень рекомендую приготовить!Для приготовления куриного филе, запечённого с тыквой и картошкой, понадобится: 2 куриных филе; 600 г тыквы; 8 картофелин; 1 лимон; 4 зубчика чеснока; соль, перец, сушеный базилик, приправы для курицы - по вкусу; 4 ст.