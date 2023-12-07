СПАСИБО, хотя чего у там, низкий вам поклон Григорий Алексеевич, за заботу о народе российском — ведь ежели не вы… — Один токмо и радеете за страждущих и жаждущих правды, в то время пока «тот… «Выход найден — оппозиция его нашла», — Григорий Явлинский обратился к россиянам .