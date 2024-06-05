«Синең алкоголь белән пролемалар бармыни?» 😳 «Бар, ә кемнең юк ул? Ул вакытта башка җыр яза, концертлар эшли, яши алмаячакмын дип уйладым.
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«Синең алкоголь белән пролемалар бармыни?» 😳 «Бар, ә кемнең юк ул? Ул вакытта башка җыр яза, концертлар эшли, яши алмаячакмын дип уйладым.