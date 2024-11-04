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Петербургский дневник

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Депутат Чаплин: до декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт

Несвоевременная уплата приведет к начислению пеней До 1 декабря россиянам нужно уплатить налоги на имущество, землю и транспорт, несвоевременная уплата ведет к начислению пеней в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, напомнил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

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