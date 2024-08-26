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NRJ отмечает 18-тилетие

NRJ отмечает 18-тилетие

В этом году мы отмечаем своё 18-тилетие! По этому поводу с 26-го августа по 6-е сентября мы принимаем звёздных гостей, дарим подарки и только лучшую музыку в «Открытой студии ENERGY» на набережной Москвы-реки! Приходи, прибегай, приезжай, прилетай к нам в гости на утренний кофе с Джойстиками!!! Ждём тебя с 8 до 10 утра в любой будний день в самом центре столицы – на Форум-фестивале «Территория будущего.

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