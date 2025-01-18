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После бала: сразу после инаугурации Трампа Штаты ждет грандиозная облава с депортацией мигрантов

После бала: сразу после инаугурации Трампа Штаты ждет грандиозная облава с депортацией мигрантов

Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планированием грядущей спецоперации пишет, что сразу после инаугурации Трампа в США начнутся масштабные рейды против мигрантов с последующими депортациями.

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