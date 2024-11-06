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Сам себе мастер

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Нужная и практичная вещица из обрезков ткани для тепла и уюта в доме

Нужная и практичная вещица из обрезков ткани для тепла и уюта в доме

Даже самые маленькие обрезки ткани могут стать основой для создания предметов уютной обстановки. Соединенные в единое целое, они превратятся в практичную и нужную вещицу при помощи которой обычное кресло легко превратить в мягкое.

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