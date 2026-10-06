Происшествия
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Происшествия

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Подмосковные полицейские ликвидировали в Химках нарколабораторию по производству мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г.

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