Министр обороны Израиля пообещал захватить часть сектора Газа

Операция армии Израиля в секторе Газа будет расширена, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац 2 апреля, уточнив, что захваченные территории станут частью буферной зоны, сообщает издание Times of Israel.
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