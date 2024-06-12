Xpeng X9 – космический корабль на колесах

Недавно на китайском рынке минивэнов произошли значительные изменения. Если ранее на нем доминировали традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), такие как Buick GL8, Toyota Sienna и Honda Odyssey, то теперь на сцену выходят полностью электрические минивэны, такие как Zeekr 009, Li Auto Mega и Xpeng X9.
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