Xpeng X9 – космический корабль на колесах

Недавно на китайском рынке минивэнов произошли значительные изменения. Если ранее на нем доминировали традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), такие как Buick GL8, Toyota Sienna и Honda Odyssey, то теперь на сцену выходят полностью электрические минивэны, такие как Zeekr 009, Li Auto Mega и Xpeng X9.