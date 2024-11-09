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Царьград

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Жогу встретили хамской надписью на Урале. Кто кого и для чего отправил "в лес" в Екатеринбурге?

Жогу встретили хамской надписью на Урале. Кто кого и для чего отправил "в лес" в Екатеринбурге?

Фронтовика Артёма Жогу встретили на Урале хамской надписью "Идите лесом". Разбираемся, кто кого и для чего отправил "в лес" в Екатеринбурге - столице русских либералов.

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