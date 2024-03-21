Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Новые станции улучшат транспортное обслуживание москвиче Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о присвоении названий двум строящимся станциям метро – «ЗИЛ» Троицкой линии и «Достоевская» Кольцевой линии.
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