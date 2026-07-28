Энциклопедия таланта: народные промыслы планируют оцифровать

Сферу народных художественных промыслов ждет тотальная цифровизация. В России планируют создать реестры с подробным описанием ремесел, мест их происхождения, а также данными о тех, кто производит подлинную продукцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии