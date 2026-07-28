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Парламентская газета

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Энциклопедия таланта: народные промыслы планируют оцифровать

Энциклопедия таланта: народные промыслы планируют оцифровать

Сферу народных художественных промыслов ждет тотальная цифровизация. В России планируют создать реестры с подробным описанием ремесел, мест их происхождения, а также данными о тех, кто производит подлинную продукцию.

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